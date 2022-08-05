2022/08/05 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء الى8 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 اعوام) واصابة 44 مواطنا اثر سلسلة غارات صهيونية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات الشهداء والجرحى بالعدوان الاسرائيلي على غزة المركز الخبري الوطني.

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