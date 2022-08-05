نائب: حل البرلمان هو “الخيار الأمثل”

2022/08/05 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد عضو مجلس النواب برهان المعموري، اليوم الجمعة، ان حل البرلمان وتحديد موعدا لإجراء الانتخابات هو الخيار الأمثل لإنهاء الوضع الحالي.وقال المعموري في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “ما يمر […]

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