8 قتلى و44 مصابًا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

2022/08/05 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن سقوط 8 قتلى بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 44 آخرين، إثر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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