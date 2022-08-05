وزارة الشباب والرياضة: تمثال أحمد راضي سليم ولم يتعرض لضرر

2022/08/05 | 18:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بياناً للرد على انباء تعرض تمثال الاسطورة أحمد راضي، الى تخريب.وذكرت الوزارة في بيان تلقته / المعلومة/ أن “وزارة الشباب والرياضة، تنفي ما تناقلته بعض المواقع الخبرية من انباء تشير الى تضرر تمثال الراحل الاسطورة نجم منتخبنا الوطني بكرة القدم احمد راضي وتؤكد ان هذا الخبر يفتقد الى […]

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