2022/08/05 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

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بلاسخارت تلتقي زعيم التيار الصدري في الحنانة

وبالرغم من عدم صدور بيان حتى الان عن طبيعة اللقاء، إلا ان الأوضاع السياسية في البلاد، هي من دفعت بلاسخارت للقاء الصدر، سيما ان الممثلة الأممية كانت التقت مساء الخميس زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي تقول تسريبات انه سيصل الى الحنانة للقاء الصدر.

شاهد لقاء السيد مقتدى الصدر و المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت في الحنانة#قناة_التغيير_الفضائية #مقتدي_الصدر#العراق pic.twitter.com/mR1MROvgO7

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) August 5, 2022

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