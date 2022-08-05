مفتشون في تركيا يفحصون سفينة متجهة لتحميل حبوب أوكرانية

2022/08/05 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع التركية إن فريقاً من المفتشين بدأ، فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ويفحص موظفون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة، يعملون في مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول، السفن التي ستحمل بالحبوب الأوكرانية.



وسُمح لـثلاث سفن تحمل ما مجموعه ثمانية وخمسون الف طنا من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية.

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