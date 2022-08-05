2022/08/05 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني بعض القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عبد اللهيان طلب من فؤاد حسين المساعدة بشأن مصير مواطن إيراني اعتقل في السعودية أثناء أداء فريضة الحج وطالب بإبلاغه برسالة للإفراج عنه.

وبحث الطرفان موضوع فتح معبر كيله للمسافرين، وآخر تطورات المفاوضات الجارية في فيينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وايران يبحثان تطورات القضايا الإقليمية والدولية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وايران يبحثان تطورات القضايا الإقليمية والدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).