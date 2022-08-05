2022/08/05 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DZ9X1JSMw1Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماحكم تربية القطط والكلاب في البيوت وهل يجوز لمسها؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماحكم تربية القطط والكلاب في البيوت وهل يجوز لمسها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).