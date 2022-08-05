فتيات عراقيات يتدربن في النوادي لمواجهة المتحرشين بالشوارع وأغطية المجاري هدف السارقين

2022/08/05 | 19:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة (2022/8/5) من برنامج "فوق السلطة" توجه الفتيات العراقيات إلى نواد رياضية للدفاع عن النفس والفنون القتالية، وذلك بعد ارتفاع معدلات الاغتصاب والتحرش بالشوارع والأماكن العامة.

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