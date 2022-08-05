2022/08/05 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من القبض على إرهابي أدخل عجلة مفخخة الى أحد معسكرات الجيش عام 2014 في محافظة الأنبار.وقالت الخلية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بإرهابي ادخل عجلة مفخخة الى أحد معسكرات الجيش في الانبار المركز الخبري الوطني.

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