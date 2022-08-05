خطة أوروبية طارئة للحفاظ على الغاز

2022/08/05 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكدت التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خطة طارئة للحفاظ على الغاز ستدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل بعدما أنهت الدول الأعضاء بالتكتل خطوة إجرائية نهائية اليوم الجمعة. وتنص الخطة على خفض طوعي بنسبة 15% لاستهلاك الغاز في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بين الأول من أغسطس (آب) الجاري و31 (آذار) المقبل، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في نفس الفترة على مدار الخمس سنوات الماضية.وتضم الخطة آلية طارئة لتفعيل إنذار على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، لجعل أهداف توفير الغاز إلزامية.والغرض من خفض الاستهلاك هو ضمان عمليات نقل طارئة للغاز للدول الأعضاء التي تواجه نقصا في حال تراجعت الإمدادات الروسية لمستويات حرجة.ووافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الخطة في (تموز) فيما قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى التكتل، مستشهدة بالصيانة ومسائل فنية على صلة بالعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو نتيجة حربها في أوكرانيا.

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