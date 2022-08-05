لابيد وغانتس: لن نسمح لأي جهة بأن تهدد أو تعتدي على إسرائيل

2022/08/05 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير دفاعه بيني غانتس، في بيان مشترك، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

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