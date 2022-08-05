خبيرة: اقتصاد أوكرانيا على وشك الانهيار إذا لم تتلق مساعدات عاجلة

2022/08/05 | 20:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعربت ماريا ريبكو، نائب المدير التنفيذي لمركز الاستراتيجية الاقتصادية في أوكرانيا، أن اقتصاد البلاد سوف ينهار في القريب العاجل إذا لم تتلق أوكرانيا مساعدات مالية عاجلة في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية الدائرة حالياً في البلاد.وأشارت ريبكو …

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