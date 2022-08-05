"أليانز" تعلن استعدادها بيع حصة أعمالها في روسيا

2022/08/05 | 20:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "أليانز" للتأمين ومقرها برلين، اليوم الجمعة، أن الشركة أكملت استعدادتها لبيع حصة أعمالها في روسيا وتتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من هذا العام.وذكرت أليانز - وكالة أنباء "تاس" الروسية -، عزم المجموعة بيع 50%، بالإضافة …

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