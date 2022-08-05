الدفاع: تحقيق طفرة نوعية بصناعة المدافع العراقية

2022/08/05 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تحقيق طفرة نوعية بصناعة المدافع العراقية بعد 2003، معلنةً تصنيع 20 مدفعاً بأيادٍ وطنية.وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية أكرم شاكر عبد الفتاح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “تم تصنيع 20 مدفعاً جاهزاً للتسويق لخدمة وزارة الدفاع وكل جزء في تلك المدافع تم تصنيعه داخل […]

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