أول رد للرئاسة الفلسطينية على الغارات الاسرائيلية

2022/08/05 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقفه فورا.ونقلت وكالة “وفا” ان الرئاسة الفلسطينية، “تدين العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وطالبت بوقفه فورا، وحملت قوات الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير”.

وأضافت: “طالبت الرئاسة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بوقف العداون على أبناء شعبنا في كل مكان وتحديدا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم”.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفاً على شقة سكنية في فرج الشفاء بمدينة غزة ما أسفر عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

وأسفر القصف الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 8 فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 44 آخرين بجراح مختلفة.

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