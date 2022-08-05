2022/08/05 | 20:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أدى تقديم كل من روسيا وإيران عروضا للصين والهند وخصومات على النفط الخام، إلى...

ظهرت المقالة العراق وروسيا وايران يتنافسون على صادرات النفط الى الصين أولاً على المسلة.

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