متظاهرون يصعدون في ساحة النسور في بغداد

2022/08/05 | 20:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: خرج العشرات من العراقيين في تظاهرات حاشدة بساحة النسور غربي بغداد، احتجاجا على الأزمة...

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