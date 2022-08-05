خطوات تسبق حل البرلمان العراقي لسنة 2022

2022/08/05 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الحقوقي حسين شاكر العطار

ان المسير الديمقراطي لإدارة الدولة في

العراق و تحت ظل دستور عام 2005 يتطلب

تطبيق الطرق القانونية التي رسمها ذلك

الدستور و الذي يعد الوسيلة القانونية

الوحيدة المفترض تطب

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