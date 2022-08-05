المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء العشرون والاخير

2022/08/05 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

أمثلة واقعية لفشل صندوق النقد الدولي

لم تبرهن برامج صندوق النقد الدولي

ايجاد أي حلول كفوءة في معالجة المشكلات

الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها

بعض الدول التي استعانت بقروض

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