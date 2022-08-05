ماذا لو استُنطِقت المرجعية الدينية العليا ثانية ؟

2022/08/05 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

تعودنا حتى بات الأمر من المسلمات, على

أن نسمع أصوات الفرقاء السياسيين

تتعالى نبرتها, وهي تطالب المرجعية

الدينية العليا التدخل, كلما حمي وطيس

التقاطعات السياسية والمناكفات فيما

بينهم,

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