حزب مسيحي يعلن موقفه من دعوة الصدر لإعادة الانتخابات

2022/08/05 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت كتلة ائتلاف الرافدين المسيحية، اليوم الجمعة، موقفها من دعوة الصدر لإعادة الانتخابات.

وقال رئيس الكتلة، يونادم كنا، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إننا "لم نكن جزءا من اتفاق الكتل الشيعية بشأن إعادة الانتخابات ولكن نرحب بأي خطوة باتجاه الإصلاح وتؤدي الى الاستقرار كما نرحب بأي توافق بين الكتل الشيعية".

وأضاف، أنه "يتوجب إعادة النظر في تعديل قانون الانتخابات الذي ظلم المكون المسيحي واجراء تعديلات من شأنها احترام ارادة المكون كما هو معمول به في الأردن وايران ورومانيا وكرواتيا وغيرها".

وبين أنه "في جميع دول العالم يكون انتخاب اصحاب مقاعد الكوتا من قبل ممثليهم ولا ينتخبو من قبل اخرين لا علاقة لهم كما حصل في الانتخابات العراقية الماضية".

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