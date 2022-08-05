جمعية الصداقة الإيطالية العربية تسنكر اغتيال عدد من قياديي المقاومة الفلسطينية

2022/08/05 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

استنكرت جمعية الصداقة الإيطالية العربية، اليوم الجمعة، عملية الاغتيال التي طالت عدد من قياديي المقاومة الفلسطينية.

وقال إعلام الجمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تبلغنا بسخط كبير عملية اغتيال القيادي المناضل تيسير الجعبري وعدد من القيادين في منظمة الجهاد الإسلامي على يد الاحتلال المجرم ".

وأضاف ان "جمعية الصداقة الإيطالية العربية تدين أشد الإدانة الاعتداء المجرم وتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني المظلوم، كما تتقدم بأحر التعازي للعوائل الشهداء الأبرار".

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