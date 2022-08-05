2022/08/05 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول المملكة العربية السعودية جذب المزيد من المستثمرين الدوليين من خلال إنشاء وكالة جديدة للاستثمار في خطوة تهدف لتغيير سجلها المخيب للآمال في جذب الاستثمارات الخارجية، وفقا لمجلة "فوربس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة جديدة من السعودية لتغيير سجلها "المخيب للآمال" في جذب الاستثمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة جديدة من السعودية لتغيير سجلها "المخيب للآمال" في جذب الاستثمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).