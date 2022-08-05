2022/08/05 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ixLOcXiC_bM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرب الصدر وتشرين ضد حلفاء طهران.. نهاية النظام ولا عودة للوراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حرب الصدر وتشرين ضد حلفاء طهران.. نهاية النظام ولا عودة للوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).