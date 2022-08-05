ممارسة أمنية تُطيح بـ23 متهمًا في واسط

2022/08/05 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن تنفيذ ممارسة أمنية لتعزيز إجراءات الأمن ضمن المحافظة أسفرت عن اعتقال 23 متهمًا.وقالت القيادة في بيان ورد لإيرث نيوز إن “ممارسة أمنية نفذتها مفارز مشتركة وكانت الحصيلة كالتالي:تم إلقاء القبض على (23) مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة ، وتوزعت على قسم الشرطة القضائية […]

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