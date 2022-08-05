امريكا والصين تعيقان حل مشاكل العالم

2022/08/05 | 21:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المستحيل حل المشاكل الأكثر إلحاحا .

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