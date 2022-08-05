في تقرير سري حصلت CNN على أجزاء منه.. كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية

2022/08/05 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات للتحضير لتجربة نووية على مدار الأشهر الستة الماضية، بحسب أجزاء من التقرير قدمها مصدر دبلوماسي لشبكة CNN.

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