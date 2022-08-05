القضاء الفرنسي يعلق قرار ترحيل إمام إلى المغرب

2022/08/05 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القضاء الفرنسي، الجمعة، قرار ترحيل إمام إلى المغرب معروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين ومتهم بمعاداة السامية، معتبرا أن ترحيله "سيمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب".

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