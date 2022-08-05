حزب الله: سندعم الجهاد الإسلامي في الرد على العدوان الصهيوني

2022/08/05 | 21:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد حزب الله اللبناني وقوفه الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعم خطوات الجهاد الإسلامي في الرد على العدوان الإسرائيلي.وقال حزب الله في بيان ” نتقدم من الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي بأحرّ التعازي والمواساة باستشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من إخوانه”.وتابع “الشعب الفلسطيني العزيز الذي قدّم أغلى التضحيات على مدى […]

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