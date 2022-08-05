2022/08/05 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن محافظ واسط محمد جميل، اليوم الجمعة، تشكيل فريق لتهيئة الظروف الأمنية والإدارية لدخول أكثر من 3 ملايين زائر يتوقع دخولهم إلى الأراضي العراقية عبر منفذ زرباطية الحدودي.وقال المياحي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تستعد لدخول أكثر من “3 ملايين” زائر إيراني عبر منفذ زرباطية المركز الخبري الوطني.

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