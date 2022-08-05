2022/08/05 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد إنه يشعر بأنه في حالة بدنية أفضل الآن في سن 33 عامًا مقارنة بحالته قبل 5 سنوات تقريبًا لذا يأمل بمساعدة الفريق بمهاراته وخبرته.وانضم المهاجم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفاندوفسكي: اشعر بحالة بدنية أفضل ولدي الكثير لأقدمه لبرشلونة المركز الخبري الوطني.

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