إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الكيان الصهيوني

2022/08/05 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عدة صواريخ على المستوطنات الصهيونية القريبة من قطاع غزة.ويأتي القصف رداً على العدوان الصهيوني الذي بدأ اليوم على القطاع وأدى لوقوع 9 شهداء و55 جريحاً وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

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