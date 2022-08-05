البيت الأبيض يؤكد: لا نريد أزمة مع الصين

2022/08/05 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت واشنطن، الجمعة، أنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات مع الصين، وأن خطوط الاتصال بين البلدين مهمة لتجنب سوء الفهم.وقال البيت الأبيض، في بيان، إن “تعليق الصين الحوار بشأن القضايا المهمة مع الولايات المتحدة يعتبر قرارًا غير مسؤول”.

وأضاف: “لم يتم إغلاق جميع قنوات الاتصال بين القادة العسكريين الصينيين والأمريكيين، وسنتخذ خطوات للدفاع عن المصالح الوطنية والالتزامات الأمنية في المنطقة”.

وتابع: “ندين فرض الصين عقوبات على أفراد عائلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي”.

وجدد البيت الأبيض التأكيد على أن “الولايات المتحدة لا تريد اندلاع أزمة مع الصين”.

ولفت إلى أن “الحلفاء في المنطقة يعبرون عن نفس تخوفات واشنطن بشأن إجراءات الصين تجاه تايوان”.

وشدد البيت الأبيض على “ضرورة إنهاء الصين للتدريبات العسكرية لخفض التوترات بشأن تايوان”.

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