2022/08/05 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات في ساحة النسور تطالب بتعديل الدستور ومحاسبة قتلة إحتجاجات تشرين مصلّو الجمعة يؤيّدون الإصلاح والحلبوسي يدعم إجراء الإنتخابات بغداد – قصي منذر شهدت ساحة النسور ببغداد امس ،تظاهرة لتنسيقيات الحراك المدني ،للمطالبة بتعديل الدستور ومحاسبة قتلة تشرين واعادة الاموال المنهوبة.وقال شهود عيان ان (قوات مكافحة الشغب طوقت تظاهرة في ساحة النسور ،نظمتها تنسيقيات […]

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