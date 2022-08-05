2022/08/05 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك تقرّ زيادة بمعدل مئة ألف برميل يومياً النفط يوصي بتكثيف عمليات الحفر والإستكشافات لإدامة الإنتاج بغداد – ابتهال العربي أكدت وزارة النفط، المضي بخطط إدامة وزيادة الانتاج والتصدير خلال الاعوام المقبلة من خلال تكثيف عمليات الحفر والاستكشافات وتطوير البنى التحتية.وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد يونس خلال ترؤسه اجتماعا لمسؤولي الشركات الاستخراجية […]

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