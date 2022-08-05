2022/08/05 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات إلى إنهاء معاناة ذوي الهمم بتعجيل قرارات الفحص الطبي العمل يوجّه بإلغاء حضور المعاق عند إصدار الماستر كارد بغداد – ندى شوكت دعت اسر ذوي الهمم ،وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،الى تعجيل قرارات الفحص الطبي السنوي للمشمولين بموجب القانون 38 لسنة 2013 بما يراعي اوضاعهم وصعوبة الانتظار،بعد موافقة الوزارة على الغاء حضور المعاق مع […]

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