تايوان: الرحلات الدولية تتجنب منطقة تدريبات الصين العسكرية في

2022/08/05 | 21:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير النقل والمواصلات التايواني وانج كوو-تساي، اليوم الجمعة، أن عدد الرحلات الجوية التي مرت عبر منطقة معلومات الطيران في تايبيه أمس الخميس بلغ 150 رحلة فقط ، أي نصف المعدل اليومي العادي، بسبب التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية التي …

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