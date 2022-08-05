2022/08/05 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gitnUDBc_J8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يدعو لعدم تفويت الفرصة.. وبلاسخارت في الحنانة | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يدعو لعدم تفويت الفرصة.. وبلاسخارت في الحنانة | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).