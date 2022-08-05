دراسة تكشف نسبة مصابي كورونا المعرضين لأعراض طويلة الأمد

2022/08/05 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة حديثة نُشرت في المجلة العلمية "ذا لانسيت" إلى أن واحدا من كل ثمانية بالغين تم تشخيص إصابتهم بـكورونا سيواجهون على الأرجح أعراضًا طويلة الأمد.

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