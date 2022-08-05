صباح الكناني يثير الجدل مجددا.. هل كتبت ورقة توبته من السجن وما علاقته بالصدر؟

2022/08/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اثأر نشر ورقة توبة المعتقل متلبسا بتهم الفساد صباح الكناني، زوبعة من التساؤلات بشأن مصيره واستمراره في السجن ام حصوله على الحرية بعد الورقة التي اعلن عنها.

وبحسب منشور على صفحته تابعته (بغداد اليوم)، فانه اعلن توبته وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقبول الاعتذار"، مؤكدا أنه "لا يطالب بالعفو عنه واخراجه من السجن لكنه يرى بالصدر بالامل الاخير لمحاربة الفاسدين والمفسدين بحسب ورقة التوبة"

وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت في تاريخ (30 تشرين الأول 2021)، عن تفاصيل عمليَّة ضبط، رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير صباح الكناني، مشيرةً إلى انه "من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه الكناني عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين".

وعن تفاصيل العملية قالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إنها تلقت شكوى تفيد بتَعَرُّض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني) رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني ومرشح لعضويَّة مجلس النواب، مؤكدةً تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية شخصياً مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى.

وتم التحضير؛ من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه (الكناني) عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين (في الثامن من تشرين الأول الجاري).

وأشار البيان أنه "بتمكُّن فريق من جهاز الأمن الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من ضبطه متلبساً بالجرم المشهود".

ادناه نص المنشور:

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