2022/08/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

بدأت الفصائل الفلسطينية تنفيذ قصف استهدف عددا من المواقع داخل اسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الاسلامي ومدنيين في قصف اسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية، ان غزة اطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، مشيرة الى ان الصواريخ الفلسطينية تستهدف مناطق جنوب تل أبيب وبات يام وحولون وريشون لتسيون.

وتابعت ، ان الصواريخ استهدافت سيدروت فيما بدات صافرات الإنذار تدوي في نتيفوت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر فلسطينية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر فلسطينية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).