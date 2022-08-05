2022/08/05 | 22:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 46SJ7y0-pbg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر لوان نيوز : بلاسخارت جاءت مبعوثة خصيصاً من قبل هادي العامري لطلب لقاء مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر لوان نيوز : بلاسخارت جاءت مبعوثة خصيصاً من قبل هادي العامري لطلب لقاء مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).