2022/08/05 | 22:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n03ZC27UAng

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منفاخ التيار! من نار الإطار!! - مع محسّد - حلقة ٨٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منفاخ التيار! من نار الإطار!! - مع محسّد - حلقة ٨٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).