2022/08/05 | 22:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سليم الحسني نختلف معه أو نؤيده، فوفق حسابات الميدان، مقتدى الصدر هو الأقوى سياسياً، وقادة...

ظهرت المقالة مرحلة مقتدى الصدر أولاً على المسلة.

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