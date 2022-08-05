صافرات الإنذار تدوي في اسرائيل بعد اطلاق صواريخ من غزة

2022/08/05 | 22:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دوت صافرات إنذار، مساء الجمعة، في بلدات ومستوطنات إسرائيلية جنوب ووسط البلاد، على وقع غارات...

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