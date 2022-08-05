روسيا: احتياطي النفط كاف لـ39 عاما والغاز لـ80 عاما

2022/08/05 | 22:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صرح المدير العام للجنة الروسية للموارد المعدنية إيجور شبوروف، بأن احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط والغاز ستكون كافية لمدة 39 و 80 عامًا، على التوالي، في حين أن احتياطيات الفحم ستكون كافية لفترة أطول.وقال شبوروف -في تصريحات وفق ما نقلته …

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