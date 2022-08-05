يجهز المواكب والفرق المسرحية.. اسطة محترف يصنع الطبول والسيوف والدروع ومستلزمات التشابيه الحسينية

2022/08/05 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ورشة صغيرة بمساحتها وكبيرة بعطائها

يجلس (سيد احمد) الرجل البسيط ليصنع كل

الاكسسوارات التي تحتاجها المواكب

الحسينية في تمثيل معركة الطف

(التشابيه) فتخرج من تحت يديه الطبول

والسيوف والدروع بمختلف انو

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