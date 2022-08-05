أكثر من 100 صاروخ تصيب تل ابيب ومدن المركز

2022/08/05 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت المقاومة الفلسطينية في تمام

الساعة التاسعة وابلا من الصواريخ تجاه

مستوطنات الاحتلال الصهيوني المحيطة

بقطاع غزة.

وشاهد سكان القطاع عشرات الصواريخ

تنطلق من عدة مناطق نحو مستوطنات

الاحتلال القريبة

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