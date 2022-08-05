المشتقات النفطية :(12) مليون لتر اضافية لتوزيعها على المواكب والمواطنين في محرم

2022/08/05 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز فرع كربلاء لتوزيع المنتجات

النفطية خزينه الاعتيادي بكمية (12)

مليون لتر اضافي لتوزيعها على المواكب

والهيئات والمواطنين داخل وخارج

المدينة القديمة، كما رفع من الكميات

المجهزة من غاز الطبخ السائل بح

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